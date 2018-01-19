Турецкая армия начала операцию против курдов в Сирии

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что турецкая армия начала операцию против курдов в приграничном регионе Африн на севере Сирии. Об этом сообщает издание DW.
По словам Джаникли, уже началось наступление на курдскую группировку YPG, о котором было заявлено несколько дней назад. Вместе с тем, он отметил, что турецкие военные еще не пересекли границу.
В свою очередь, по данным курдской группировки YPG в ночь на19 января, в нескольких населенных пунктах разорвалось около 70 снарядов.
Напоследок, Джаникли заявил о намерении РФ вывести российских военных советников из района Африна.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава генерального штаба Турции Хулуси Акар отправился в Москву на переговоры где обсудит сложившуюся ситуацию в Сирии. Отмечается, что переговоры будут проводиться вместе с главой российского генштаба Валерием Герасимовым.