19:59 19.01.2018 | Происшествия | Новости
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Турецкая армия начала операцию против курдов в Сирии

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что турецкая армия начала операцию против курдов в приграничном регионе Африн на севере Сирии. Об этом сообщает издание DW.

Турецкая армия начала операцию против курдов в Сирии

По словам Джаникли, уже началось наступление на курдскую группировку YPG, о котором было заявлено несколько дней назад. Вместе с тем, он отметил, что турецкие военные еще не пересекли границу.

В свою очередь, по данным курдской группировки YPG в ночь на19 января, в нескольких населенных пунктах разорвалось около 70 снарядов.

Напоследок, Джаникли заявил о намерении РФ вывести российских военных советников из района Африна.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава генерального штаба Турции Хулуси Акар отправился в Москву на переговоры где обсудит сложившуюся ситуацию в Сирии. Отмечается, что переговоры будут проводиться вместе с главой российского генштаба Валерием Герасимовым. 

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