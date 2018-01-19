21:18 19.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Стрельба в Одессе: умер раненый полицейский

В Одессе от полученных травм, в результате перестрелки на улице Новосельского умер сотрудник полиции.

Стрельба в Одессе: умер раненый полицейский

Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, 30-летний Пригарин Сергей Владимирович, который находился в тяжелом состоянии, умер в больнице. Отмечается, что он погиб при исполнении своих обязанностей.

Также в результате перестрелки скончались три человека и еще трое получили ранения. Среди пострадавших два правоохранителя и один случайный свидетель.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",  в центр Одессы произошла перестрелка, в результате чего погиб один человек. Еще, по меньшей мере, несколько получили серьезные ранения. Сейчас они госпитализированы и находятся в городской больнице.

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