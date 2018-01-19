13:56 19.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Дочь Ноздровской заявила о постоянных угрозах в свой адрес

Дочь погибшей юристки Ирины Ноздровской Анастасия сообщает об угрозах, которые постоянно поступают ей в социальных сетях.

Дочь Ноздровской заявила о постоянных угрозах в свой адрес

Об этом девушка рассказала после заседания Апелляционного суда Киева, где рассматривалось дело подозреваемого в убийстве ее матери.

"Мне постоянно пишут в комментарии, в личные сообщения, там "ты хочешь к маме?", "тебе, собаке, сказали, как себя вести, что нужно говорить, а ты мутишь воду". Такого рода угрозы звучат постоянно от разных людей", - пожаловась Анастасия.

При этом, когда дочь погибшей заходит на страницы шантажистов, то оказывается, что это обычные фейки. То есть страницы намеренно создаются, чтобы так запугивать невинную девушку.

Согласно словам девушки, она подала заявление об этом в правоохранительные органы. Анастасия Ноздровская подтвердила назначение семье государственной охраны.

В данный момент в полиции пока эту информацию не комментировали. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мужчине, которого в понедельник вечером, 8 января, задержали по делу об убийству правозащитницы Ирины Ноздровской, объявлено о подозрении.

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