08:32 18.01.2018 | Происшествия | Новости
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Возле здания полиции в Швеции прогремел взрыв - ФОТО, ВИДЕО

В шведском городе Мальме в среду вечером, 17 января, прогремел сильный взрыв.

Возле здания полиции в Швеции прогремел взрыв - ФОТО, ВИДЕО

Возле здания полицейского участка в микрорайоне Розенгорд взорвался неизвестный предмет. К счастью, в результате взрыва никто из людей не пострадал.

Как сообщает Sydsvenskan, взрывной волной было повреждено здание полиции, а также несколько припаркованных рядом автомобилей.

В полиции убеждены, что целью атаки был именно полицейский участок.

После происшествия правоохранители задержали двух мужчин в возрасте около 20 лет, которых подозревают в совершении преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Нигерии в ночь на четверг, 18 января, двое смертников подорвали себя на рынке. В результате террористического акта около десяти человек погибли. По меньшей мере 65 человек получили ранения.

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