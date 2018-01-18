Возле здания полиции в Швеции прогремел взрыв - ФОТО, ВИДЕО

Возле здания полицейского участка в микрорайоне Розенгорд взорвался неизвестный предмет. К счастью, в результате взрыва никто из людей не пострадал.

Как сообщает Sydsvenskan, взрывной волной было повреждено здание полиции, а также несколько припаркованных рядом автомобилей.

В полиции убеждены, что целью атаки был именно полицейский участок.

После происшествия правоохранители задержали двух мужчин в возрасте около 20 лет, которых подозревают в совершении преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Нигерии в ночь на четверг, 18 января, двое смертников подорвали себя на рынке. В результате террористического акта около десяти человек погибли. По меньшей мере 65 человек получили ранения.