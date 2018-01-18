В Сумской области маршрутка столкнулась с трактором, есть пострадавшие - ФОТО

В результате инцидента пострадали пятеро пассажиров маршрутки. О дорожно-транспортное происшествии сообщила пресс-служба полиции области.

Как выяснили правоохранители, водитель маршрутного автомобиля Мерседес Спринтер не справился с управлением и допустил наезд на тяжелую технику. Таким образом, в результате столкновения пятеро пассажиров маршрутки - три женщины и два мужчины - получили телесные повреждения. Известно, что некоторые пострадавшие от госпитализации отказались, тем не менее часть их них была доставлена в больницу.

В настоящее время работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ровно в результате дорожно-транспортного происшествия двух иномарок погибло два человек, один пассажир выжил.