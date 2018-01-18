В Сумах горело общежитие - ФОТО

О возгорании спасателям сообщил случайный прохожий, который увидел дым, выходивший из окон здания общежития Сумского государственного университета. К счастью никто из студентов не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возник пожар в девятиэтажном здании на улице Замостянской около двух часов дня.

При этом сотрудники общежития до прибытия пожарных эвакуировали из здания 45 студентов.

Уже на месте происшествия пожарные установили, что очаг возгорания находится в одной из комнат на седьмом этаже. Кроме того возникла угроза распространения огня на остальное этажи.

Спасателям удалось в кратчайшие сроки полностью ликвидировали пожар силами 18 человек и пятью единицами спецтехники. Вместе с тем огонь успел уничтожить бытовые вещи, облицовку стен, потолка и пола комнаты. Сейчас полиция устанавливает причины возгорания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Вильшана Сумской области произошло столкновение с участием двух транспортных средств. В результате инцидента пострадали пятеро пассажиров маршрутки.