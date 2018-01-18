В пробке на дороге Одесса-Киев почти 100 авто

На дороге Одесса-Киев вследствие сложных погодных условий и ДТП в пробке находятся, по меньшей мере, 100 транспортных средств.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на странице в соцсети Facebook.
Отмечается, что сейчас вблизи от села Ладыженка Уманского района Черкасской области ограничено движение автотранспорта в направлении столицы.
"Это все для того, чтобы гарантировать работу снегоуборочных машин", - отмечается в сообщении.
Также сложная ситуация сохраняется в Полтавской области, где на некоторых участках дорог толщина снежного покрова составляет более полуметра и снег не прекращает падать.
На дороге сообщением Одесса-Киев вблизи села Ладыженка Уманского района Черкасской области вследствие сложных погодных условий и ДТП ограничено движение автотранспорта в направлении столицы. В пробке находится около 100 автомобилей.
В МВД призывает водителей, если есть возможность, - не выезжать на дороги или пользоваться общественным транспортом.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", синоптики в ближайшее время снова прогнозируют снегопады, поэтому движение транспорта на улицах столицы будет затруднено.