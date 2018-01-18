В Одессе полностью затопило две улицы - ФОТО

Как сообщает издание Думская, полиция перекроет Приморскую улицу на участке от Газового переулка до Военного спуска из-за большого количества воды.

А общественный транспорт перенаправят на другие маршруты. Автомобилистам придется ехать в объезд.

Троллейбус №10 также сократит маршрут и будет курсировать только до железнодорожного вокзала.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепровском районе Киева в результате сильного дождя затопило улицу Фанерную. Движение по улице парализовано, коммунальные службы приступили к откачиванию воды.