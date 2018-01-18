07:45 18.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Нигерии прогремел взрыв, погибли десять человек

В Нигерии в ночь на четверг, 18 января, двое смертников подорвали себя на рынке.

В Нигерии прогремел взрыв, погибли десять человек

В результате террористического акта около десяти человек погибли. По меньшей мере 65 человек получили ранения.

Как сообщает DW, один из нападавших пронес на себе взрывное устройство в толпу людей на рынке и подорвался, убив себя и еще десятерых людей. Второй смертник, по данным местной полиции, из-за паники активировал взрывчатку рядом с рынком, когда рядом не было людей.

Поэтому в результате второго взрыва погиб только он. При этом первым смертников оказалась женщина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 января на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв. Террорист-смертник взорвал себя в мечети. В результате нападения погибли 11 человек.

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