На Запорожье автобус столкнулся с легковушкой, погибли два человека

В результате аварии погибли два человека. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области, дорожно-транспортное происшествие случилось возле села Дмитровка около девяти часов утра.

Пассажирский автобус Мариуполь-Харьков столкнулся с автомобилем "Нива". После сильно удара произошла утечка бензина, в результате чего машина загорелась.

Одновременно с ликвидацией пожара, спасатели с помощью гидроинструментов деблокировали тела погибших пассажиров из металлической ловушки. При этом скорая помощь увезла в больницу. На момент аварии в автобусе находились 24 человека, двое из которых водители. Никто из них не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области во вторник вечером, 16 января рейсовый автобус столкнулся с лесовозом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть пассажиров автобуса. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальнй полиции в Житомирской области, авария произошла на автодороге "Киев-Чоп" возле села Анеты Новоград-Волынского района.