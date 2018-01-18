01:30 18.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Запорожье автобус столкнулся с легковушкой, погибли два человека

В Запорожской области в среду утром, 17 января, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Мариуполь-Харьков, столкнулся с автомобилем.

На Запорожье автобус столкнулся с легковушкой, погибли два человека

В результате аварии погибли два человека. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области, дорожно-транспортное происшествие случилось возле села Дмитровка около девяти часов утра.

Пассажирский автобус Мариуполь-Харьков столкнулся с автомобилем "Нива". После сильно удара произошла утечка бензина, в результате чего машина загорелась.

Одновременно с ликвидацией пожара, спасатели с помощью гидроинструментов деблокировали тела погибших пассажиров из металлической ловушки. При этом скорая помощь увезла в больницу. На момент аварии в автобусе находились 24 человека, двое из которых водители. Никто из них не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области во вторник вечером, 16 января рейсовый автобус столкнулся с лесовозом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть пассажиров автобуса. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальнй полиции в Житомирской области, авария произошла на автодороге "Киев-Чоп" возле села Анеты Новоград-Волынского района.

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