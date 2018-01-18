На Нидерланды налетел ураган

Особенно худо пришлось городам в Зволле на востоке Нидерландов. По всей стране сотни домов остались без электричества и связи с внешним миром. Спасателями зафиксирован одни инцидент гибели пожилого мужчины в результате падения дерева на его автомобиль. Сам мужчина потерял сознание и пытался самостоятельно выбраться из под обломков транспорта, но ветка другая ветка привалила его насмерть.

Более 50 человек обратились в госпитали за медицинской помощью.

На данный момент в Нидерландах объявлен наивысший уровень чрезвычайного положения, отменыне большинство рейсов в аэропортах, жителей просят без особой надобности не покидать свои дома. Синоптики сообщили, что стихия уже надвигается на территорию западной Германии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Германию пришел очередной мощный ураган, Фридерике, который уже привел к хаосу на дорогах. В связи с непогодой, местные власти призывают людей не выходить из дома.