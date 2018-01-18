На Донбассе в аварии погиб наблюдатель ОБСЕ

Об этом сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, наблюдатель стал участником аварии. При этом другой информации Сайдик не сообщил.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и одно такое нарушение в Луганской области в течение 15 января.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала, среди прочего, примерно 125 взрывов в сравнении с предыдущими сутками.

В Луганской области СММ зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня, тогда как за предыдущие сутки было зафиксировано ориентировочно 40 нарушений режима прекращения огня.