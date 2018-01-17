23:27 17.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Венгрии задержали украинский самолет с нелегалами - ВИДЕО

В Венгрии в среду 17 января, полиция задержала легкомоторный самолет Ан-2.

В Венгрии задержали украинский самолет с нелегалами - ВИДЕО

Он перевозил нелегальных мигрантов. При этом самолет, который приземлился на приграничной территории, был обнаружен случайно.

Как сообщает местное издание Kelet.hu, украинский самолет приземлился в селе Каллошемен в округе Сабольч-Сатмар-Берег. Его случайно заметил один из полицейских и вызвал усиленные наряды правоохранителей.

Полиция задержала брошенный самолет и 11 нелегалов из стран Азии. На данный момент венгерская полиция продолжает поиски пилота и устанавливает личность организатора переправки нелегалов с украинской территории.

В Венгрии открыли уголовное дело по факту незаконного въезда в страну.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье полиция задержала пять нелегалов. По данным полиции, в группе был 23-летний житель одной из стран Европейского союза, который содействовал нелегалам в переправке через границу.

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