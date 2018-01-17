12:59 17.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове неизвестный сбил пешехода и скрылся

В Харькове во вторник, 16 января, неизвестный на иномарке наехал на пешехода.

В Харькове неизвестный сбил пешехода и скрылся

17-летний молодой человек скончался на месте инцидента. При этом виновник аварии скрылся с месте преступления.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, дорожно-транспортное происшествие случилось после трех часов дня на улице Салтовское Шоссе.

Напротив Восьмого хлебозавода Toyota Camrу выехала на встречную полосу и насмерть сбил пешехода на пешеходном переходе.

Патрульная полиция нашла автомобиль в нескольких сотнях метрах от места трагедии во дворах. Вместе с тем водитель бросил машину и убежал. Сейчас полиция разыскивает водитель автомобиля Toyota Camry и государственными номерами АХ 5050 АТ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера на Набережном шоссе в Киеве водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, и на полной скорости въехал в опору моста Метро. От полученных травм пассажирка скончалась на месте, водитель доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

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