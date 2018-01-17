В Чехии снегопады парализовали движения на трассах - ФОТО

По состоянию на вечер вторника, 16 января, шоссе D1, которое соединяет Прагу с востоком страны, заблокировано в нескольких местах. Тут из-за непогоды произошли многочисленные аварии.

Как сообщает Aktualne, ссылаясь на информацию полиции, в этом районе произошло около ста аварий. По крайней мере, два человека получили травмы.

Вместе с тем чешский гидрометцентр предупредил, что снегопады ожидаются в среду в шести из 14 регионов страны, преимущественно в восточной Чехии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, патрульная полиция Украины рекомендует автомобилистам заблаговременно планировать маршруты своих поездок, или, по возможности, вообще отказаться от них на время осложнения погодных условий в стране, которое прогнозирует Укргидрометцентр на четверг, 18 января.