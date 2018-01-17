В Одесской области машина слетела с дороги в канал - ФОТО

Об этом пишет Думская.

Как отмечается, на место инцидента сразу же прибыла группа спасателей и правоохранителей. Сначала сотрудники правоохранительных органов подумали, что все кто находиля в транспортном средстве погибли. Однако, как оказалось, в автомобиле находился только один водидель и ему удалось чудом спастись.

По словам пострадавшего, из-за скользкой поверхности дороги транспортное средство снесло с дороги в канал. В результате он вместе с авто ушел под лед.

Также водитель автомобиля признался, что он несколько раз пытался открыть дверь, но мешало давление воды.

"К счастью, мужчине удалось открыть окно и спастись. Выбравшись на поверхность, водитель ушел домой переодеться, поэтому его и не застали спасатели", - отметили сотрудники полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном Набережном шоссе машина врезалась в опору моста, один человек погиб. Водитель Toyota Camry на скользкой дороге на полной скорости въехал в опору моста Метро. От полученных травм пассажирка иномарки скончалась на месте.