В Косово убили лидера местного сербского движения

Как отмечается, чиновника застрелили возле входа в один из офисов движения. Иванович скончался спустя некоторое время, после того, как в него полетели четыре пули из автомобиля убийцы.

При этом правоохранители выяснили, что транспортное средство из которого расстреляли Оливера было найдено полностью сгоревшим в городе Звечан. Отметим, в январе 2017 года его признали виновным в преступлениях во время косовской войны в 1999-2000 годах и приговорили к девяти годам лишения свободы, однако приговор отменила апелляционная инстанция.

Добавим, что Оливер Иванович являлся бывшим чиновником сербского правительства и руководителем политической партии косовских сербов "Свобода, демократия, справедливость".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дело об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской будет рассматривать судья Алексей Рудюк.