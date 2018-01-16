18:26 16.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В харьковском метро скончался мужчина

Сегодня, 16 января на одной из станций харьковского метро скончался мужчина. Об этом передает издание NewsRoom.

В харьковском метро скончался мужчина

По предварительной информации, 70-летний пенсионер погиб от инсульта, врачи констатировали у него проблемы с сердцем. Инцидент произошел утром около половины десятого. Пассажиры метро на станции метро "Госпром" заметили бездыханное тело старика и вызвали сотрудников метро, те в свою очередь, службу медиков. Станцию метро временно перекрыли, в 10:00 движение по ветке возобновили. На место происшествия прибыли правоохранители для проведение следственной экспертизы.

В Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области начали разыскивать родственников и близких мужчины. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" умер мужчина. По словам сотрудника полиции – мужчине вдруг стало плохо и он вскоре умер. 

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