В харьковском метро скончался мужчина

По предварительной информации, 70-летний пенсионер погиб от инсульта, врачи констатировали у него проблемы с сердцем. Инцидент произошел утром около половины десятого. Пассажиры метро на станции метро "Госпром" заметили бездыханное тело старика и вызвали сотрудников метро, те в свою очередь, службу медиков. Станцию метро временно перекрыли, в 10:00 движение по ветке возобновили. На место происшествия прибыли правоохранители для проведение следственной экспертизы.

В Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области начали разыскивать родственников и близких мужчины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" умер мужчина. По словам сотрудника полиции – мужчине вдруг стало плохо и он вскоре умер.