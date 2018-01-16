11:58 16.01.2018 | Происшествия | Новости
100184241:labazovych

В Германии автобус со школьниками врезался в стену жилого дома - ФОТО

В немецком городе Эбербах водитель школьного автобуса не справился с управлением, в результате чего допусил наезд в стену жилого дома.

В Германии автобус со школьниками врезался в стену жилого дома - ФОТО

Об этом сообщает издание Stuttgarter Nachrichten.

Как отмечается, во время дорожно-транспортного проишествияя пострадали 43 человека. В частности, шестеро детей находятся в тяжелом состоянии. По данным полиции, пострадали не менее двадцати человек. Водитель автобуса получил незначительные повреждения.

На место происшествия прибыла полиция и три спасательных вертолета. Дорога полностью перекрыта.

В данный момент выявляются все причины инцидента.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в бразильском штате Минас-Жерайс произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Поделиться
Читайте также:
 
Под Радой произошли подрались митингующие с полицией - ФОТО Евросоюз призвал Украину завершить реформу аудита В Бельгии под завалами рухнувшего дома погибли два человека Украина заняла второе место по экспорту сливочного масла в ЕС
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив