В Германии автобус со школьниками врезался в стену жилого дома - ФОТО

В немецком городе Эбербах водитель школьного автобуса не справился с управлением, в результате чего допусил наезд в стену жилого дома.
Об этом сообщает издание Stuttgarter Nachrichten.
Как отмечается, во время дорожно-транспортного проишествияя пострадали 43 человека. В частности, шестеро детей находятся в тяжелом состоянии. По данным полиции, пострадали не менее двадцати человек. Водитель автобуса получил незначительные повреждения.
На место происшествия прибыла полиция и три спасательных вертолета. Дорога полностью перекрыта.
В данный момент выявляются все причины инцидента.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в бразильском штате Минас-Жерайс произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.