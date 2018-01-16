В Германии автобус со школьниками врезался в стену жилого дома - ФОТО

Об этом сообщает издание Stuttgarter Nachrichten.

Как отмечается, во время дорожно-транспортного проишествияя пострадали 43 человека. В частности, шестеро детей находятся в тяжелом состоянии. По данным полиции, пострадали не менее двадцати человек. Водитель автобуса получил незначительные повреждения.

На место происшествия прибыла полиция и три спасательных вертолета. Дорога полностью перекрыта.

В данный момент выявляются все причины инцидента.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в бразильском штате Минас-Жерайс произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.