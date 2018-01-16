На Житомирщине мужчина замерз в собственном доме

Инцидент произошел в поселке Попельня. Сегодня утром, 16 января соседи обнаружили бездыханное тело 59-летнего пенсионера. По прибытии на место происшествия медики выяснили, что старик попросту умер от переохлаждения внутренних органов в своем доме, отопление в доме отсутствовало. Правоохранители принялись проводить следственные действия для установки всех обстоятельств смерти, устанавливается личность погибшего.

Напомним, что с начала года в области от переохлаждения уже погибло четыре человека. Всего же в период с декабря 2017 года по январь 2018 года в стране погибло более 50 человек.

Схожая ситуация наблюдается и в Польше, там морозы забрали жизни 15 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно синоптики предупреждают о приближении на территорию Украины ледяного шторма.