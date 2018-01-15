21:55 15.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В городе Васильевка Запорожской области в понедельник, 15 января, в жилом доме прогремел взрыв.

В Запорожской области прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В результате инцидента пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области, сообщение о взрыв поступило около семи часов вечера.

Уже на месте спасатели установили, что в одноэтажном жилом доме на двух хозяев по улице Молодежная взорвалась газовая смесь. После взрыв возник пожар на площади 50 квадратных метров.

Скорая помощь увезла в центральную больницу города 13 летнего ребенка и ее 57 бабушку. Спасателям удалось уже через 45 минут ликвидировать пожар. Сейчас причина происшествия и диагноз пострадавших выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одной из столичных многоэтажек произошел взрыв. В результате инцидента в квартире повреждены межкомнатные перегородки, вылетело балконное стекло и окна. Взрывом ранена женщина, ее забрали в реанимацию городской больницы № 7.

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