В Сумской области задержан насильник двух несовершеннолетних девочек

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, задержан 26-летний житель Шостки, который подозревается в изнасиловании двух девушек.

Также Аброськин добавил, что усиление ответственности за половые преступления против детей и открытый реестр педофилов – являются крайне актуальными вопросами, которые требуют срочного реагирования.

Сейчас решается вопрос о мере пересечения для злоумышленника.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", неизвестная женщина подала в полицию заявление на актера Сильвестра Сталлоне, в котором обвинила его в изнасиловании.