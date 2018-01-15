04:00 15.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве машина с полицейскими столкнулся с фурой, два человека травмированы

В Николаеве в воскресенье, 14 января, грузовой автомобиль столкнулся с машиной полицейских.

В Николаеве машина с полицейскими столкнулся с фурой, два человека травмированы

В результате аварии два человека получили травмы. Как сообщает местное издание "0512", произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Авангардная напротив дома №39.

Полицейская "Toyota Prius" по неизвестным пока причинам врезалась в фуру.

Скорая помощь увезла в городскую больницу травмированных, а на месте аварии работает полиция. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полицейские в Одессе в воскресенье, 14 января, вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие. Это необходимо было, чтобы спасти инспектора, на которую пытался наехать нетрезвый нарушитель.

Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Алла Марченко, инцидент произошел в Беляевском районе Одесской области около полуночи.

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