В Николаеве из-за пожара эвакуировали полсотни людей - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ ГСЧС Украины.

Как отмечается, из-за сильного задымления спасатели эвакуировали из дома, по меньшей мере, 47 жителей. В частности, среди них были четверо детей.

При этом самого 61-летнего хозяина горевшей квартиры и еще троих людей такжегоспитализировали. В данный момент пострадавших состояние стабильное.

"В 21:27 пожар на площади 20 кв.м. локализован, в 21:55 - ликвидирован", - добавили в ГСЧС. Правоохранители устанавливают причину возгорания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из административных зданий, что находится по улице Глыбочицкой 33/37 в Шевченковском районе столице, произошел пожар.