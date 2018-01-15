12:56 15.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве из-за пожара эвакуировали полсотни людей - ФОТО

На ул. Океановской в Корабельном районе Николаева произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. В результате жерт не обнаружено, однако без испуга местных жителей не обошлось.

В Николаеве из-за пожара эвакуировали полсотни людей - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ ГСЧС Украины.

Как отмечается, из-за сильного задымления спасатели эвакуировали из дома, по меньшей мере, 47 жителей. В частности, среди них были четверо детей.

При этом самого 61-летнего хозяина горевшей квартиры и еще троих людей такжегоспитализировали. В данный момент пострадавших состояние стабильное.

"В 21:27 пожар на площади 20 кв.м. локализован, в 21:55 - ликвидирован", - добавили в ГСЧС. Правоохранители устанавливают причину возгорания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из административных зданий, что находится по улице Глыбочицкой 33/37 в Шевченковском районе столице, произошел пожар.

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