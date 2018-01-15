16:14 15.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове трое патрульных неоднократно вымогали взятки у водителей - ФОТО, ВИДЕО

Сотрудники Службы безопастности Украины вместе с прокуратурой и управлением внутренней безопасности полиции задержала в Харькове патрульных, которые систематически вымогали взятки у водителей за якобы нарушение правил дорожного движения. На этот раз злоумышленники хотели получить за такие "услуги" свыше 20 тыс. грн

В Харькове трое патрульных неоднократно вымогали взятки у водителей - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснили оперативники спецслужбы, посредником между полицейскими и владельцами авто выступил один из харьковских таксистов. Так, во время очередной передачи денег было проведено задержание злоумышленников. В частсности, в патрульных конфисковали более 20 тысяч гривен.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по статье 368 УК Украины ("получение неправомерной выгоды в особо крупном размере"). Кроме того, решается вопрос об оглашении копам подозрения и избрании им меры пресечения.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Киевом задержали чиновницу одного из сельсоветов, которая получила взятку автомобилем.

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