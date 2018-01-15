В Харькове трое патрульных неоднократно вымогали взятки у водителей - ФОТО, ВИДЕО
Сотрудники Службы безопастности Украины вместе с прокуратурой и управлением внутренней безопасности полиции задержала в Харькове патрульных, которые систематически вымогали взятки у водителей за якобы нарушение правил дорожного движения. На этот раз злоумышленники хотели получить за такие "услуги" свыше 20 тыс. грн
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как выяснили оперативники спецслужбы, посредником между полицейскими и владельцами авто выступил один из харьковских таксистов. Так, во время очередной передачи денег было проведено задержание злоумышленников. В частсности, в патрульных конфисковали более 20 тысяч гривен.
Сейчас следователи открыли уголовное производство по статье 368 УК Украины ("получение неправомерной выгоды в особо крупном размере"). Кроме того, решается вопрос об оглашении копам подозрения и избрании им меры пресечения.
В Харькове на улице Шевченко возле торгово-развлекательного центра "Рост" неизвестный взял в заложники сотрудников "Укрпочты". Об этом подтвердил представитель Национальнальной полиции Украины Ярослав Тракало.
Кабинет Министров выделил 20 млн грн на новые автомобили для министерства внутренних дел. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время посещения Национального университета внутренних дел в Харькове.