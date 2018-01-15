В Черкассах под лед провалились два подростка, один из них погиб - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента один из них погиб. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла недалеко от развлекательно-оздоровительного комплекса Бочка около двух часов дня в 150 метрах от берега.

Вместе с тем очевидцы рассказали, что двое друзей шли по Днепру вдоль берега, но лед не выдержал и они оба оказались в воде.

Рыбаки, которые были неподалеку от места происшествия, вызвали спасателей и одновременно пришли на помощь пострадавшим.

При этом еще до приезда спасателей рыбаки ползком добрались к проруби и с помощью ветвей спасли 17-летнего парня. Его 16-летнего товарища, который исчез под водой, спасти не удалось. Тело погибшего через 40 минут поисков спасатели подняли на поверхность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Владимир-Волынском районе подросток по неосторожности застрелил 16-летнего односельчанина. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.