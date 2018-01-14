Землетрясение в Калифорнии: число жертв увеличилось

Сообщается, что от стихийного бедствия пострадало около 50 человек, пять до сих пор считаются без вести пропавшими. В ходе спасательной операции по поиску людей задействованны спасатели, военных и пожарные бригады.

По прогнозам синоптиков на следующей неделе в южной части штата ожидаются дожди, которые могут привести к новым оползням. Наиболее пострадали округа Лос-Анджелес и Санта-Барбара. В городах массово повалены деревьям и линии электропередач. В самом штате разрушены не менее ста домов, несколько сотен были серьезно повреждены.

Власти ввели чрезвычайное положение. Стоимость ущерба покамест не установлена.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на Филиппинах число жертв от тропического цунами и оползней увеличилось до 133 человек из-за тропического урагана.