В Одесской области полицейские со стрельбой не дали нарушителю наехать на инспектора

Это необходимо было, чтобы спасти инспектора, на которую пытался наехать нетрезвый нарушитель. Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Алла Марченко, инцидент произошел в Беляевском районе Одесской области около полуночи.

В селе Дачное правоохранители на улице Мира остановили водителя, который за рулем автомобилем "Merсedes" имел явные признаки алкогольного опьянения. На требования инспекторов предъявить документы мужчина не реагировал, вел себя агрессивно, а затем затеял драку.

Ему на помощь прийти посетители развлекательного заведения, который находился рядом. Они начали угрожать патрульным, пытались провоцировать конфликт и хватали патрульных за элементы униформы.

При этом они нанесли травмы головы женщине-инспектору, а затем намеревались наехать на нее автомобилем. Тут, поскольку была реальная угроза жизни и здоровью, полицейским пришлось применить табельное огнестрельное оружие, - рассказала Марченко, добавив, что в настоящее время один из нарушителей задержан, другой скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

Травмированная женщина сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

По данному факту начато уголовное дело по статье Насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Борисполь Киевской области в воскресенье, 14 января, легковушка врезалась в дерево. При этом за рулем иномарка, как оказалось, находилась женщина в нетрезвом состоянии. В результате аварии нарушительница получила травмы.