23:47 14.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области горели два жилых дома и кафе - ВИДЕО

В Одесской области в ночь на воскресенье, 14 яеваря, горели два рядом расположенные частные жилые дома и помещение кафе.

В Одесской области горели два жилых дома и кафе - ВИДЕО

В результате инцидента, к счастью никто не пострадал. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к ним поступила информация, что возле железнодорожного вокзала возникло возгорание одноэтажного отдельно расположенного кафе.

Пожар удалось ликвидировать около трех часов ночи. Затем уже под утро, около шести часов поступило сообщение о еще одном пожаре. Загорелись крыши двух жилых домов. В результате пожара огнем уничтожено кровли двух жилых домов на общей площади 200 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полицейские в Одессе в воскресенье, 14 января, вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие. Это необходимо было, чтобы спасти инспектора, на которую пытался наехать нетрезвый нарушитель. Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Алла Марченко, инцидент произошел в Беляевском районе Одесской области около полуночи.

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