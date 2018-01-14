В Одесской области горели два жилых дома и кафе - ВИДЕО

В результате инцидента, к счастью никто не пострадал. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к ним поступила информация, что возле железнодорожного вокзала возникло возгорание одноэтажного отдельно расположенного кафе.

Пожар удалось ликвидировать около трех часов ночи. Затем уже под утро, около шести часов поступило сообщение о еще одном пожаре. Загорелись крыши двух жилых домов. В результате пожара огнем уничтожено кровли двух жилых домов на общей площади 200 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полицейские в Одессе в воскресенье, 14 января, вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие. Это необходимо было, чтобы спасти инспектора, на которую пытался наехать нетрезвый нарушитель. Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Алла Марченко, инцидент произошел в Беляевском районе Одесской области около полуночи.