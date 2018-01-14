22:47 14.01.2018 | Происшествия | Новости
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В мадридском клубе обвалился потолок, десятки человек получили травмы - ФОТО, ВИДЕО

В одному из клубов Мадрида в ночь на воскреснете, 14 января, обвалился потолок.

В мадридском клубе обвалился потолок, десятки человек получили травмы - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента по меньшей мере 26 человек получили ранения. Как сообщает служба по чрезвычайным ситуациям города, происшествие произошло около двух часов ночи по местному времени в клубе "La Suegra".

Прибывшие на месте происшествия сотрудники скорой помощи занимаются раненными. При этом 11 из травмированных доставлены в различные больницы с ушибами и легкими травмами.

Некоторым пострадавшим оказали помощь на месте происшествия. Полиция эвакуировала из здания ночного клуба всех посетителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в турецкой провинции Трабзон в воскресенье, 14 января, самолет после приземления неожиданно съехал со взлетной полосы и опасно завис на склоне над Черным морем. На момент инцидента в Boeing 737-800 находилось 168 человека. К счастью никто из пассажиров не пострадал.

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