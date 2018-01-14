07:00 14.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Ираке прогремел взрыв

В столице Ирака Багдаде неизвестный террорист-смертник активировал пояс Шахида. Об этом передает DW.

В Ираке прогремел взрыв

Инцидент произошел сегодня, 13 января в северной части иракской столицы на оживленной улице вблизи полицейского пункта. В результате детонации взрывчатки погибло восемь человек, еще 20 людей получили осколочные раны и были госпитализированы. Смертник ранил и несколько правоохранителей. Пока ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственности за нападение. Однако правоохранителя уверены, что к теракту причастны боевики "Исламского государства".

Последняя брала на себя ответственность за многочисленные кровавые теракты и нападения на полицейские участки в течении прошлого года, но в последнее время ситуация по обеспечению безопасности в Багдаде улучшилась в связи с изгнанием боевиком из страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Афганистана подорвался террорист-смертник

 

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