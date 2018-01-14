В Бразилии произошло массовое ДТП

Сообщается, что на одной из трасс в аварию попали сразу целый сонм автомобилей: столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая загорелась в вследствие аварии. Инцидент произошел около города Белу-Оризонти. В результате столкновения погибло 13 человек, еще 39 пассажиров было госпитализировано. На данный момент состояние всех пострадавших стабильно, правоохранители временно перекрыли трассу для проведение всех действия по установки причин аварии.

На место происшествия работали три спасательные группы, и две бригады пожарных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Чехии автобус с пассажирами попал в ужасную аварию, по меньшей мере три человека погибли и десятки раненых.