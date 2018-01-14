В Борисполе пьяная женщина за рулем врезалась в электроопору - ФОТО

При этом за рулем иномарка, как оказалось, находилась женщина в нетрезвом состоянии. В результате аварии нарушительница получила травмы.

Как сообщает патрульная полиция Борисполя, около двух часов ночи полицейские заметили, как водитель автомобиля BMW 318 выезжая из парковки, на улице Киевский Путь, пересекла двойную сплошную линию.

На требование полицейских остановиться она не отреагировала и даже наоборот увеличила скорость, пытаясь убежать от правоохранителей.

Патрульные начали преследование и уже а перекрестке улиц Полевая и Лесная заменили BMW. Вместе с тем женщина не справилась с управлением и сбила электроопору, а затем врезалась в дерево. Патрульные заметили у нарушителя явные признаки алкогольного опьянения.

На место происшествия вызвали скорую, а затем доставили пострадавшую в Бориспольскую центральную районную больницу.

Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровно в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух иномарок погибло два человек, один пассажир выжил. Инцидент произошел сегодня, 14 января около половины пятого вблизи поселка Новая Украинка Ровенского района.