В акватории Китая потушили нефтяной танкер

На данный момент пожарные успели потушить пожар в водаз Востоно-Китайского моря. Танкер уже полностью погрузился на дно моря. Телеканал показал видео башни высокого черного дыма и пламени, которые поднимались над поверхностью воды. Напомним, что в результате аварии пропало 29 членов экипаже, два человека успели поднять на поверхность в бездыханном состоянии. Однако китайские спасатели продолжают искать тела погибших людей. Команда судна состояла из 30 иранцев и двух граждан Бангладеш.

Государственное управление по вопросам океана Китая заявило, что ущерб нанесенный в ходе аварии танкера сейчас невозможно подсчитать, так как еще не удалось точно очертить масштабы и радиус утечки нефти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", китайские климатологи сравнивают эту катастрофу с крушением американского танкера а Мексиканском заливе в конце ХХ столетия. Тогда в результате утечки нефти популяция бакланов сократилась вдвое, а некоторые редчайшие представители морских животных навсегда исчезли из вод карибского бассейна.