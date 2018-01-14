В 2018 году в пожарах погибло 95 украинцев

Сообщается, что в начала года не было ни единого дня, когда в жилом или квартирном секторах отсутствовали пожароопасные инциденты. Пожарные утверждают, что основной причиной 90 процента возгораний является человеческая халатность и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности. В результате в огне сгорело 95 человек, 50 были тяжело травмированы, столько же получили ожоги третьей и второй степени.

Примечательно, что чаще всего во время отопительного сезона пожары в жилом секторе возникают по причине неосторожного обращения с печным отоплением. Спасатели который просят украинских граждан заботиться о безопасности своего помещения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Харьковской области в результате пожара в одном из помещений частного сектора погибло три человека, среди них два ребенка.