16:35 14.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184097:roman

В 2018 году в пожарах погибло 95 украинцев

С первого по 14 января в пожарах погибло 95 украинских граждан. Об этом передает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 2018 году в пожарах погибло 95 украинцев

Сообщается, что в начала года не было ни единого дня, когда в жилом или квартирном секторах отсутствовали пожароопасные инциденты. Пожарные утверждают, что основной причиной 90 процента возгораний является человеческая халатность и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности. В результате в огне сгорело 95 человек, 50 были тяжело травмированы, столько же получили ожоги третьей и второй степени. 

Примечательно, что чаще всего во время отопительного сезона пожары в жилом секторе возникают по причине неосторожного обращения с печным отоплением. Спасатели который просят украинских граждан заботиться о безопасности своего помещения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Харьковской области в результате пожара в одном из помещений частного сектора погибло три человека, среди них два ребенка.

Поделиться
Читайте также:
 
Костюк отправляется на Australian Open Названы топ-пять профессий на ближайшие годы В КГГА предупредили о гололедица на столичных дорогах Украинские пограничники задержали двух мигрантов из Бангладеш
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив