На Сумщине произошла стрельба - ФОТО

Сообщается, что инцидент произошел на улице Привокзальной в одном из продуктовых магазинов. По предварительной информации, мужчина повздорил с двумя покупателями и завязалась потасовка, в ходе которой мужчина применил оружие. Патруль полиции вмешался к ход конфликта и погнался за одним из пострадавших со стулом, однако выяснилось, что стрелял другой человек, его также задержали. В ходе обыска у него изъяли травматический пистолет. В результате стрельбы были ранены 31- и 49-летние мужчины.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Мужчине грозит уголовная ответственность, сейчас он находится в изоляторе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, пострадало шесть человек.