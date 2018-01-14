17:39 14.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Сумщине произошла стрельба - ФОТО

Сегодня, 14 января в Сумах мужчина открыл стрельбу по прохожим. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Сумской области.

На Сумщине произошла стрельба - ФОТО

Сообщается, что инцидент произошел на улице Привокзальной в одном из продуктовых магазинов. По предварительной информации, мужчина повздорил с двумя покупателями и завязалась потасовка, в ходе которой мужчина применил оружие. Патруль полиции вмешался к ход конфликта и погнался за одним из пострадавших со стулом, однако выяснилось, что стрелял другой человек, его также задержали. В ходе обыска у него изъяли травматический пистолет. В результате стрельбы были ранены 31- и 49-летние мужчины.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Мужчине грозит уголовная ответственность, сейчас он находится в изоляторе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, пострадало шесть человек.

 

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