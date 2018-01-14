На Ровненщине произошло смертельное ДТП

Инцидент произошел сегодня, 14 января около половины пятого вблизи поселка Новая Украинка Ровенского района. Столкнулись две иномарки - немецкая БМВ и Опель. Вероятно один из водителей не успел уступить проезд по встречной полосе, после чего произошло лобовое столкновение. В результате один из пассажиров оказался заблокированным к груде железа. Спасателям пришлось применить гидроинструмент, чтобы освободить человека. Оба шофера автомобилей скончались на месте.

Сейчас все обстоятельства этой автоаварии выясняют правоохранители, часть трассы была временно перекрыта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Чоп около поселка Гамалеевка Пустомытовского района столкнулись три автомобиля. Виновником аварии стал 60-ти летний житель Закарпатье, который передвигаясь на автомобиле Volkswagen Transporter по кольцевой дороге не уступил проезд рядом идущему ВАЗу.