На Ровненщине произошло смертельное ДТП

В Ровно в результате дорожно-транспортного происшествия двух иномарок погибло два человек, один пассажир выжил. Об этом передает центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел сегодня, 14 января около половины пятого вблизи поселка Новая Украинка Ровенского района. Столкнулись две иномарки - немецкая БМВ и Опель. Вероятно один из водителей не успел уступить проезд по встречной полосе, после чего произошло лобовое столкновение. В результате один из пассажиров оказался заблокированным к груде железа. Спасателям пришлось применить гидроинструмент, чтобы освободить человека. Оба шофера автомобилей скончались на месте.
Сейчас все обстоятельства этой автоаварии выясняют правоохранители, часть трассы была временно перекрыта.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Чоп около поселка Гамалеевка Пустомытовского района столкнулись три автомобиля. Виновником аварии стал 60-ти летний житель Закарпатье, который передвигаясь на автомобиле Volkswagen Transporter по кольцевой дороге не уступил проезд рядом идущему ВАЗу.