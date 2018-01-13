10:31 13.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции боевики бандфомирований 10 раз нарушали установленный ранее режим тишины. 

В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Об этом передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Особенно тяжело пришлось сегодня нашим защитникам на Луганском направлении. Пророссийские наемники обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки. В районе Троицкого в ночное время суток активизировались вылазки боевиков. Украинские военные вынуждены были открывать ответный огонь. В результате обстрелов пострадало двое украинский бойцов, "новогодне-рождественское" перемирие не соблюдается.

Возле Катериновки и Станицы Луганской оккупанты ОРДЛО провоцировали украинские силы со стрелкового оружия. Большинство КПП работает в штатном режиме.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно работники СБУ в районе проведения АТО разоблачили и задержали информатора боевиков. 

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