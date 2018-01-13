16:47 13.01.2018 | Общество | Новости
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В Турции задержали второго подозреваемого в убийстве Карлова

Турецкая полиция провела арест второго подозреваемого в убийстве в Анкаре российского дипломата Андрея Карлова. Об этом передает Эхо Москвы.

В Турции задержали второго подозреваемого в убийстве Карлова

По предварительной информации, вторым задержанным оказался сотрудник управления информационно-коммуникационных технологий Турции, однако его имя не сообщается с целью обеспечения безопасности последнего. Также стало известно, что арестант уже был причастен к группировке FETO, и непосредственно к главному организатору, который возглавлял эту группировку. Его задержали 11 января. 

Напомним, что российского амбассадора Андрея Карлова убили при довольно странном стечении обстоятельств на одной из фотовыставок в 2016 году. Его убил один из сотрудников дипломатической охраны, который на момент убийства выкрикивал различные исламистские лозунги, турецкая полиция застрелила мужчину на месте. Нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — выстрелил ему в спину.

Как сообщалось в "УРА-Информ",  ранее в Турции был арестован главный организатор убийства российского посла.

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