В Чехии автобус с пассажирами попал в ДТП

Отмечается, что инцидент произошел в районе Горомерице, в северо-западном пригороде столицы Чехии. Автобус столкнулся с автомобилем.

При столкновении погибли три человека - водитель машины и два человека в автобусе. Кроме этого 45 человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Как отметили представители спасательной службы, двое детей получили серьезные травмы головы и были переведены на искусственную вентиляцию легких и введены в состояние искусственной ком.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", под Луцком автомобиль BMW столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли двое молодых людей.