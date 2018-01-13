06:00 13.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Чехии автобус с пассажирами попал в ДТП

В Чехии автобус с пассажирами попал в ужасную аварию, по меньшей мере три человека погибли и десятки раненых. Об этом сообщает издание Express.

В Чехии автобус с пассажирами попал в ДТП

Отмечается, что инцидент произошел в районе Горомерице, в северо-западном пригороде столицы Чехии. Автобус столкнулся с автомобилем.

При столкновении погибли три человека - водитель машины и два человека в автобусе. Кроме этого 45 человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Как отметили представители спасательной службы, двое детей получили серьезные травмы головы и были переведены на искусственную вентиляцию легких и введены в состояние искусственной ком.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", под Луцком автомобиль BMW столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли двое молодых людей. 

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