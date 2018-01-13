В Барселоне круизный лайнер попал в аварию

Сообщается, что паром Grandi Navi Veloci врезался в лайнер Viking Star, который просто стоял на причале в порту. На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. Вероятно, столкновение двух суден произошло по технической неисправности парома или просто невнимательности его водителя, так как не было ни плохой видимости, ни сильного волнения.

Само отплытие пассажирского лайнера пришлось задержать для проведения ремонтных работ.

О пострадавших не сообщается. Стоимость ущерба нанесенного паромом лайнеру устанавливается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Германии на реке Рейн в Дуйсбурге огромнейший круизный лайнер Swiss Crystal врезался в опору автодорожного моста, в результате чего пострадали не менее 27 человек.