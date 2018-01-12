14:21 12.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове неизвестный ограбил лотерейную лавку

Львовские стражи порядка задержали мужчину, который ограбил лотерейный киоск. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

Во Львове неизвестный ограбил лотерейную лавку

Так, в одно из ведомств полиции поступило сообщении об ограблении киоска "Национальной лотереи", что находится по улице Степана Бандеры. По прибытии на место происшествия выяснилось, что вооруженный мужчина ворвался в отделение лотереи и, жестоко избив двух молодых сотрудниц, забрал из кассы 12 тыс гривен и скрылся в неизвестном направлении. Одну женщину в переломами госпитализировали. 

Вскоре злоумышленник был задержан, им оказался 21-летний местный житель. Преступнику сообщили о подозрении совершении этого уголовного преступления вскоре суд изберет для него меру пресечения. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с полной конфискацией имущества. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве злоумышленники ограбили пункт продажи лотерей на сумму в 11 тыс гривен. Преступники были задержаны.

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