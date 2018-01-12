В центре Одессы загорелся трамвай - ФОТО, ВИДЕО

На пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой в Одессе загорелся трамвай, который следовал по маршруту №28. В результате инцидента образовался небольшой затор в этом районе и прилегающих улиц.
Об этом сообщили в пресс-службе КП Одесгорэлектротранс.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, во время возгорания пассажиры пытались выбить двери, не давая открыть их вовнутрь. Однако водитель все-таки взял ситуацию под контроль, и напуганные люди покинули вагон.
Тем не менее несмотря на это без пострадавших не обошлось. В частности, одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу при падении. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
"Причиной пожара стало возгорание электрической проводки под обшивкой около кабины водителя", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе загорелись складские помещения. Уже на месте спасатели установили, что горит крыша складского помещения площадью более ста квадратных метров. Предварительно, информация о погибших и пострадавших не поступала.