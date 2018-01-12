В столице вандалы разграбили церковь

По предварительной информации, преступники проникли в помещение храма вскрыв деревянное окно. По словам настоятеля храма вандалы позарились на святое, преступники похитили распятие и электрический конвектор. По указанному адресу сейчас работает специальная следственная группа. Преступников поймать не удалось, настоятель храма не видил их, однако утверждает, что их было несколько. Стоимость ущерба нанесенного храму не уточняется.

Информация о данном факте зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Правоохранители прорабатывают все возможные варианты возвращения имущества храма.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неизвестные разграбили Свято-Михайловский кафедральный собор Житомира. Дверь в собор была открыта, преступники принялись срывать элементы отделки церкви, украшения, а также похитили ящик для пожертвований. Имущество вернули настоятелю церкви, а преступников арестовали.