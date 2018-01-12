В одном из луцких ТЦ обвалился потолок - ФОТО

Инцидент произошел вчера вечером, около половины девятого. В результате падения нескольких конструкций потолка, общим весом в 0,5 кг, никто не постадал. Сотрудники ТРЦ быстро ликвидировали последствия случившегося. Часть дорожного покрытие перед входом в магазин одежды была полностью убрана в течении 15 минут. Что могло послужить причиной для внезапного обвала потолка руководство ТЦ будет устанавливать, однако ремонтные работы по восстановлении покрытие потолка будут сделаны до понедельника.

ТРЦ не прекращал свою работу.

"Ни люди, ни имущество не пострадали", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевском горсовете в процессе заседания на депутатов обвалилась часть потолка, никто не пострадал.