12:15 12.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе горели складские помещения

В Одессе в пятницу утром, 12 января, загорелись складские помещения.

В Одессе горели складские помещения

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, информацию о возгорании на улице Заньковецкой получили сегодня утром.

Уже на месте спасатели установили, что горит крыша складского помещения площадью более ста квадратных метров. Предварительно, информация о погибших и пострадавших не поступала.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины возгорания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 января, в городе Одесса произошел масштабный пожар в строении, где находятся ресторан и кафе. Отмечается, что сильное возгорание началось по адресу Фонтанская дорога, 118. В частности, в строении расположены ресторан "Дом 11", кафе "Диво", аптека "Будем здоровы вместе".

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