19:56 12.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии из-за снега застрял скоростной поезд

Около 430 пассажиров в префектуре Ниигата в Японии оказались заложниками снежной стихии, которая полностью накрыла скоростной поезд. Об этом передает Japan Times.

В Японии из-за снега застрял скоростной поезд

Согласно информации источника, из-за большого слоя снега, который выпал на одном из железнодорожных путей в префектуре Ниигата, машинист вынужден был остановить движение. Пассажирам поезда пришлось провести одну ночь в вагонах поезда. Сотрудники состава и проводники смогли обеспечить всех 430 пассажиров едой и водой. Пятеро пассажиров - мужчина в возрасте 40 лет и четыре девушки - плохо себя чувствовали, и отправили в ближайший госпиталь.

Движение скоростного поезда возобновилось сегодня утром. В общей сложности люди простояли на пути 15 часов. В результате инцидента никто серьезно не пострадал, состав успешно достиг своего пункта назначения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в результате схода поезда в американском штате Вашингтон не менее шести человек погибли.

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