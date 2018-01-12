В Японии из-за снега застрял скоростной поезд

Согласно информации источника, из-за большого слоя снега, который выпал на одном из железнодорожных путей в префектуре Ниигата, машинист вынужден был остановить движение. Пассажирам поезда пришлось провести одну ночь в вагонах поезда. Сотрудники состава и проводники смогли обеспечить всех 430 пассажиров едой и водой. Пятеро пассажиров - мужчина в возрасте 40 лет и четыре девушки - плохо себя чувствовали, и отправили в ближайший госпиталь.

Движение скоростного поезда возобновилось сегодня утром. В общей сложности люди простояли на пути 15 часов. В результате инцидента никто серьезно не пострадал, состав успешно достиг своего пункта назначения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в результате схода поезда в американском штате Вашингтон не менее шести человек погибли.