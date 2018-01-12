В Испании экстренно сел самолет из-за двух пьяных пассажиров - ВИДЕО

Об этом сообщает издание El Pais.

Как отмечается, пассажирский лайнер следовал из ирландской столицы Дублин в город Аликанте.

"Авиалайнер совершил посадку в 16.00 (17.00 по Киеву), - говорится в собщении.

В связи с этим сотрудники Гражданской гвардии сняли нарушителей с рейса "под аплодисменты других пассажиров". После инцидента самолет доставил пассажиров в пункт назначения, оставшаяся часть полета прошла без происшествий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на юге Ирана разбился самолет Су-22, который входил в корпус ВВС Корпуса стражей исламской революции.