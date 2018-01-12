В Донецкой области от взрыва пострадал подросток

По предварительной информации, юноша пытался смастерить самодельную взрывчатку в домашних условиях, использую инструкцию с интернета. Подросток пытался смешать "ингредиенты", которые он раздобыл в быту. В результате "неизвестное вещество" взорвалось у мальчика прямо в руках. Во время инцидента родители подростка отсутствовали. Сейчас мальчик находится в больнице, у него существенные ожоги кистей рук и ладоней.

Сам пострадавший объянил свои действия личным интересом и любознательностью.

По данному факту будет проводиться проверка, а именно, где и на каком интернет-ресурсе парень раздобыл пошаговую инструкцию изготовления взрывчатки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно двое школьников города Никополь Днепропетровской области пострадали от взрыва петарды.