В Донецкой области от взрыва пострадал подросток

В донецком городе Торецке в результате "домашних экспериментов" со взрывчаткой пострадал 14-летний подросток. Об этом передает пресс-служба ГУНП Украины в Донецкой области.
По предварительной информации, юноша пытался смастерить самодельную взрывчатку в домашних условиях, использую инструкцию с интернета. Подросток пытался смешать "ингредиенты", которые он раздобыл в быту. В результате "неизвестное вещество" взорвалось у мальчика прямо в руках. Во время инцидента родители подростка отсутствовали. Сейчас мальчик находится в больнице, у него существенные ожоги кистей рук и ладоней.
Сам пострадавший объянил свои действия личным интересом и любознательностью.
По данному факту будет проводиться проверка, а именно, где и на каком интернет-ресурсе парень раздобыл пошаговую инструкцию изготовления взрывчатки.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно двое школьников города Никополь Днепропетровской области пострадали от взрыва петарды.