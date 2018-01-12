Сепаратисты в зоне АТО четыре раза обстреляли позиции ВСУ

Примечательно, что противник продолжает нарушать перемирие и использовать оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

На луганском направлении сепаратисты обстреляли оборонительные укрепления сил АТО из пехотного вооружения.

Как отметили в сводке, несколько раз в течение дня сепаратисты из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Троицкого. А уже в обеденное время прицельно стреляли в сторону защитников Катериновки.

На донецком направлении противник применил минометы на Приазовье. Пятнадцать 120-мм мин разорвались возле опорных пунктов ВСУ вблизи Водяного.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе были неспокойными. Боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов трое украинских военных погибли. Еще трое получили ранения, а один - боевую травму.